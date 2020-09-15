ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Компания Apple представила во вторник шестое поколение часов Apple Watch, трансляция идет на сайте компании.

Второй раз из-за пандемии коронавируса новинки представляют в форме видеопрезентаций без присутствия гостей в зале. Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Часы, как и предполагали наблюдатели, стали основной темой презентации, слоганом которой компания выбрала слова "Время летит" (Time Flies).

Новые Apple Watch Series 6, как и ожидалось, получили функцию контроля уровня кислорода в крови пользователя и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Помимо этого, как сообщили в компании, новинка станет "самой цветной" и яркой за свою историю. Новинка, по данным ее создателей, станет на 20% мощнее, чем предшествующая модель, получит более яркий экран.

Часы, как рассказали в Apple, получили функцию "семейного пользования", специально рассчитанную на детей, у которых пока нет собственного iPhone. С ее помощью родители могут контролировать время, которое ребенок проводит за учебой, следить за его местонахождением, а также мониторить круг лиц, с которыми он общается.

Новинка, которая выходит с рядом новых браслетов, будет доступна для предзаказа уже во вторник по цене от 399 долларов и поступит в продажу 18 сентября.

Для тех, кто не готов переплачивать за новый девайс, Apple представила новую серию Apple Watch SE по цене от 279 долларов. Как сообщили в компании, новая бюджетная версия, которая станет наследником Apple Watch Series 3, содержит все базовые и новейшие функции Apple Watch по более доступной цене.