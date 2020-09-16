МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не рекомендуется публиковать фотографии личных, финансовых документов, билетов на отдых, фотографии детей, свою геолокацию — этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

"По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям", — предостерегает эксперт.

Фотографии детей могут незаконно использоваться, например, в интернет-рекламе – отследить такую рекламу бывает очень сложно. Также загрузка в сеть неправомерного контента может привести к крайне печальным последствиям, вплоть до административной и уголовной ответственности, добавляет Субханкулов.

Кроме того, загрузка в соцсеть изображений, призывающих к насилию или пропагандирующих терроризм – словом, содержащих призывы к любым запрещенным законом действиям, может стать основанием для возбуждения уголовного дела, отмечает он.

"Даже если аккаунт в социальной сети закрыт, это не означает, что контент, размещенный в нем, не станет публичным. Пользователь, подписанный на такой аккаунт, может сделать скриншот или выгрузить изображение для себя, чтобы потом поделиться этой информацией с общественностью", — заключил эксперт.