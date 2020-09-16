МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Xiaomi в Китае и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг на своей странице в соцсети Weibo намекнул пользователям на скорый выход у бренда новых смартфонов.

По мнению экспертов рынка, таким образом он подогревает интерес к выходу первого смартфона бренда с 5-нанометровой однокристальной системой.

У себя на странице он спросил, готовы ли покупатели к выходу устройств под брендом Redmi на базе такого рода процессоров.

После этого эксперты начали высказывать предположения, что планируемые к выпуску Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 разработчики оснастили флагманской однокристальной системой Snapdragon 875. Она будет производиться по нормам 5 нм.

Рынок ожидает, что система Snapdragon 875 будет презентована производителем — корейской компанией Samsung — в октябре текущего 2020 года.

Samsung уже запустила в массовое производство Snapdragon 875. Сборка происходит на собственной производственной линии компании в Южной Корее с использованием EUV-литографии.

Планируется, что первыми системы получат гаджеты от Xiaomi (Китай) и Samsung (Южная Корея).