МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Европейская аналитическая компания KuppingerCole Analysts AG включила компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак, в отчет "Leadership Compass for Network Detection and Response — 2020". Предложенное Group-IB комплексное решение для поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз Threat Detection System (TDS) попало в сразу в две категории отчета, говорится в сообщении компании.

KuppingerCole Analysts AG отметили функционал TDS в области обеспечения безопасности, выявления угроз и реагирования, а также широкие интеграционные возможности системы. Среди других достоинств продукта, заслуживших высокую оценку агентства — возможности TDS по защите промышленных систем и инновационный подход Group-IB, который, по мнению аналитиков, является залогом успеха в любом сегменте ИТ-рынка.

Group-IB TDS защищает банки, финансовые организации и промышленные предприятия в десятках стран Западной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Система обеспечивает защиту от сложных целевых атак и APT-угроз, эффективное автоматизированное реагирование и минимизирует последствия атак.

"Group-IB обладает уникальной базой данных о киберугрозах, которую компания также использует в своих продуктах… TDS является одним из самых многофункциональных решений в категории выявления сетевых угроз и реагирования (NDR) на рынке. Система превосходит наши ожидания от функционала NDR", — говорится в отчете KuppingerCole Analysts AG.

По словам технического директора и руководителя Threat Intelligence Group-IB Дмитрия Волкова, попадание в отчет KuppingerCole Analytors AG — признание ценности TDS для рынка.

"Мы стремились создать единое решение для защиты как корпоративных, так и промышленных сетей, которое сочетало бы в себе проактивный поиск угроз с автоматическим управлением инцидентами и реагированием на них. В результате было создано единственное в своем роде решение, выявляющее актуальные угрозы и инфраструктуру злоумышленников на этапе подготовки атак, а также эффективно коррелирующее и атрибутирующее угрозы благодаря постоянному обогащению данными киберразведки", — отметил он.