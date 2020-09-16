МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил американскую компанию Apple, представившую накануне пакет подписок Apple One, в нечестной конкуренции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Spotify.

Накануне, 15 сентября, Apple в рамках своей презентации сообщила о разработке пакета подписок под названием Apple One, который будет включать TV+ вместе со скидкой на доступ к другим сервисам, таким как Apple Music и Apple Arcade.

"Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для сдерживания антиконкурентного поведения Apple, которое нанесет ущерб сообществу разработчиков…, если его (поведение — ред.) не контролировать", — приводит агентство заявление Spotify.

Spotify – сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе.