МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Если вы хотите, чтобы ваше местоположение было доступно как можно меньшему числу людей, необходимо предпринимать меры предосторожности, потому что гаджеты выдают ваши координаты, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Даже если отключить геолокацию и запретить приложениям указывать свое местонахождение, эти данные считывают ближайшие станции сотовой связи. "Также на телефонах установлены приложения с картами определенной местности, и, если человек ищет ближайший магазин или ресторан, это выдает его местонахождение", — пояснил эксперт.

По его словам, проблема может возникнуть и со старым телефоном, если его производитель перестает выпускать обновление программного обеспечения. Тогда велик риск подхватить опасную “программу-шпиона”, которая будет воровать персональные данные и информацию о геолокации.

Также важно понимать, что место жительства и место отдыха люди самостоятельно выставляют напоказ в соцсетях. “Даже, если на снимке человек не указал геолокацию, это могут сделать друзья, выставившие совместный снимок, либо “точку” можно считать по окружающей обстановке (памятникам архитектуры, зданиям, узнаваемым точкам общественного питания). Кроме того, некоторые клиенты заведений любят пользоваться бесплатным Wi-Fi в местах отдыха, чем дополнительно выдают информацию о себе", — рассказал Мясоедов.