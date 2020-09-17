МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом телефоне. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, на данный момент остаются самыми защищёнными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки, рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

"Большинство современных мобильных устройств до сих пор подвержены "прослушке" в первую очередь из-за различий в технических возможностях операторов связи. При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — обращает внимание эксперт.

Важно отметить, что телефонные разговоры могут прослушиваться на трех уровнях. Так, на уровне прикладного ПО прослушка происходит с помощью различных программных закладок и троянов.

На втором уровне существуют атаки, при которых злоумышленник разворачивает базовую станцию с параметрами оператора, вынуждая тем самым мобильный аппарат подключиться к базовой станции злоумышленника. Для определения таких атак существуют специальные программы, которые постоянно сверяют идентификаторы обнаруженных базовых станций.

На уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора у пользователя нет возможности обеспечить целостность и сохранность своих данных, отмечает Курамин. "К сожалению, это самое уязвимое место во всей цепочке информационного обмена, поскольку в используемом по сегодняшний день канале абонентской сигнализации ОКС №7 шифрование у большинства операторов не применяется", — объясняет он.

Есть варианты использования спутникового телефона, не завязанного на конкретного сотового оператора. Даже спецслужбы не смогут прослушать его, если на территории вашей страны нет наземных станций. Стоит такой аппарат от 40 тысяч рублей.

Кроме того, некоторые производители смартфонов гарантируют защиту от перехвата телефонного разговора. Такие гаджеты стоят от 30 тысяч рублей, хотя бывают и более дешевые аналоги, отмечает эксперт. К примеру, телефоны BlackBerry имеют собственную систему шифровки данных, которая мешает прослушивать разговоры. Однако, чтобы обеспечить сохранность передаваемых данных, необходимо, чтобы оба собеседника обладали аналогичным аппаратом. В противном случае смысла в его использовании нет.

"При этом стоит помнить, что не все функции, представляемые производителем как гарантия сохранности данных, имеют соответствующие сертификаты в области информационной безопасности, а громкие заявления о гарантированной защите на практике имеют очень много условий, о которых в рекламе порой не сообщается", заключил Курамин.