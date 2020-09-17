МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Японская компания Sony презентовала цены на новую игровую консоль PlayStation 5.

Презентация PS5 прошла в инлайн-формате, ее запись опубликована на YouTube-канале бренда.

Российские геймеры смогут купить приставку нового поколения в двух вариантах:

консоль с дисководом обойдется в 46 999 рублей.



за приставку без дисковода придется заплатить 37 999 рублей.

Первыми новую консоль смогут купить в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии: здесь старт продаж намечен на 12 ноября.

В других странах, в том числе в России, продажи новинки начнутся на неделю позже — 19 ноября.