МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" после завершения разделения активов Сбербанка и "Яндекса" получит новое название.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса, продукт будет переименован 15 декабря в "Юmoney".

Напомним, что в июле текущего года сервис "Яндекс. Деньги" попал под полный контроль крупнейшего в России банка. Ранее этот актив являлся совместным у "Яндекса" и Сбербанка. В настоящее время банк владеет 75% сервиса напрямую, еще 25% контролируется через ООО "Цифровые активы".

"Компания "Яндекс. Деньги" меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса "Яндекс.Касса" изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно", — сообщили в пресс-службе.