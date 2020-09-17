МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Facebook совместно с EssilorLuxottica (материнской для Ray-Ban) займется разработкой "умных" очков нового поколения, сообщила французско-итальянская компания в своем пресс-релизе со ссылкой на заявлении главы соцсети Марка Цукерберга, которое он сделал во время ежегодной конференции Facebook Connect.

"Facebook и EssilorLuxottica сегодня объявили о… сотрудничестве в сфере разработки "умных" очков нового поколения", — говорится в сообщении. Отмечается, что первые "умные" очки по плану выйдут под брендом Ray-Ban уже в будущем году.

В рамках сотрудничества компании планируют использовать технологии Facebook, рыночную позицию Luxottica и технологии линз Essilor. "Мы увлечены изучением устройств, которые могут дать людям более удобные способы связи с самыми близкими людьми", — приводятся также в сообщении слова вице-президента Facebook Reality Labs Эндри Босуорта (Andrew Bosworth).

EssilorLuxottica уточнила, что название, характеристики, возможности программного обеспечения, предположительная цена товара и другие подробности будут оглашены ближе к 2021 году.

EssilorLuxottica — французско-итальянская многонациональная корпорация, основанная в 2018 году в результате слияния итальянской Luxottica и французской Essilor. Компания является одной из ведущих групп в области разработки, производства и реализации офтальмологических линз, оптического оборудования и очков, владеет более чем 20 премиальными брендами, включая такие как Oakley, Michael Kors, LensCrafters и Ray-Ban.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.