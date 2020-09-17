МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 20.03 мск. О проблемах сообщают пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы со входом в соцсеть, 22% — с загрузкой новостной ленты, 4% — на работу веб-сайта.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.