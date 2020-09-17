МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Китайская ByteDance планирует в случае достижения соглашения о вхождении какой-либо американской компании в сервис TikTok в качестве миноритарного акционера провести IPO компании TikTok Global в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, Oracle, ByteDance и министерство финансов США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok. При этом в качестве претендентов на покупку назывались и другие корпорации, такие как Microsoft и Walmart.

"Китайская ByteDance планирует провести IPO TikTok Global — новой компании, которая будет управлять популярным приложением для коротких видео (TikTok — ред.), если сделка (покупки части её активов — ред.) будет одобрена Белым домом", — говорится в сообщении агентства.

По словам источников Рейтера, заявка на IPO может быть подана примерно через год.

В то же время администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. ByteDance это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Дедлайн истекает 20 сентября.

Другой претендент на приобретение – компания Microsoft – накануне заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним соглашение. А СМИ со ссылкой на источники писали, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.