МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Любой смартфон начинает устаревать уже после первого года использования. Это связано с его физическим и моральным износом, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

"Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором. Люди, которые активно пользуются смартфоном, уже по прошествии года видят, что батарея меньше держит зарядку или начинает нагреваться", — объясняет он.

При этом замена батареи поможет только в краткосрочной перспективе. К тому же поменянный аккумулятор тоже не будет работать, как новый, а через пару месяцев начнет вести себя также, как старый, добавил Кусков.

"И если телефоном со слабым аккумулятором можно какое-то время еще пользоваться, то без приложений вряд ли получится обойтись. Если вы видите, что телефон не справляется с нагрузками, приложения стали зависать или вылетать, то телефон смартфон пора заменить", — отметил он.

Что касается морального устаревания смартфона, то этот аспект больше зависит от самого хозяина гаджета. Если владельцу смартфона принципиально пользоваться только новинками, то старение его телефона будет происходить один, а то и два раза в год, заключил Кусков.



