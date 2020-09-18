МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics на уровне "Aa3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает стабильные показатели деятельности компании, хороший денежный поток и устойчивый финансовый баланс на протяжении экономических и бизнес-циклов, таких как цикл спада в секторе микросхем памяти в 2019 году и экономический спад в этом году; поддержку рейтингу оказывает разумный подход к финансовому управлению. Бренд, который создала компания, и технологическое превосходство будут продолжать выводить компанию на лидирующие позиции на рынке и увеличивать свободный денежный поток в течение следующих 2-3 лет", — приводятся в релизе агентства слова вице-президента и старшего аналитика Moody's Глории Цуэн (Gloria Tsuen).

Как сообщается в релизе, поддержку рейтингу компании оказывает ее технологическое и коммерческое лидерство в ключевых сегментах бизнеса, включая чипы памяти, мобильные устройства, дисплеи и бытовую электронику. Кроме того, агентство отмечает исключительно хорошие показатели финансовых резервов компании.

"Moody's может со временем повысить рейтинг Samsung Electronics, если компания усилит стабильность бизнеса с помощью укрепления своих лидирующих позиций в ключевых направлениях работы и значительной диверсификации бизнеса и источников прибыли. При этом рейтинг компании может быть понижен, если скорректированная операционная маржа опустится ниже 13-14%, ослабнет способность генерировать свободный денежный поток или ухудшатся показатели чистых денежных средств", — сообщает рейтинговое агентство.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.