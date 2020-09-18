МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson покупает американскую компанию Cradlepoint, предоставляющую решения для сетей 4G и 5G, за 1,1 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Ericsson.

"Ericsson пришла к соглашению о покупке Cradlepoint, американского лидера на рынке решений… для 4G и 5G. Эти инвестиции являются ключом к текущей стратегии Ericsson по завоеванию рыночной доли в быстро расширяющемся пространстве 5G Enterprise", — говорится в сообщении.

Закрытие сделки ожидается в течение четвертого квартала 2020 года при соблюдении необходимых условий. Cradlepoint станет полностью дочерней компанией Ericsson, продолжая работать под существующим брендом.

Сотрудничество Ericsson с Cradlepoint началось с запуска 4G на рынке США более 10 лет назад.

Ericsson — шведская компания, предоставляющая решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.

Cradlepoint — частная компания, основанная в 2006 году, со штаб-квартирой в Бойсе и с центром разработки в Силиконовой долине, США. Также имеет офисы в Великобритании и Австралии. В 2019 году объем продаж компании составил 137 миллионов долларов.