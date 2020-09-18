МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Голосовой помощник "Алиса" научился распознавать детские голоса и по-разному общаться с детьми и взрослыми, говорится в сообщении "Яндекса".

В нем уточняется, что если с "Алисой" говорит ребенок, она предлагает детский контент и старается отвечать на вопросы как можно проще и понятнее.

"Во время разговора с ребенком "Алиса" включает "семейный" режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент. Если родители хотят, чтобы "Алиса" предлагала ребенку только детский контент, они могут установить "безопасный" режим. Для этого нужно зайти в настройки приложения "Яндекс" (раздел "Устройства", "Аккаунт"), — говорится в сообщении.

При этом детский контент не влияет на рекомендации, которые "Алиса" дает взрослому. "Так, в плейлиcт дня не попадут детские песенки, даже если ребенок слушал их с "Алисой" целый день. Но если человек все же хочет отключить функцию распознавания детского голоса, он может сделать это в настройках", — говорится в сообщении.

Новая возможность доступна во всех умных колонках с "Алисой".