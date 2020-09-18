МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о поддержке субсидиями бизнеса, участвующего в реализации проектов по созданию в РФ инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"За счет субсидий бизнес сможет покрывать часть затрат по уплате таможенной пошлины при ввозе товаров, необходимых для реализации проекта создания ИНТЦ и проведения научных разработок на территории таких центров, а также по уплате налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.

"Технологические долины" – инструмент объединения усилий науки, образования и бизнеса. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам. На территории таких центров действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений.

Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. В ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.