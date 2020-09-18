МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности составили рейтинг новых угроз, которые использую хакеры в своих вредоносных рассылках.

Топ угроз составлен международной компанией, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group IB.

Специалисты компании зафиксировали, что в первом полугодии текущего 2020 года произошел целый ряд изменений в поведении злоумышленников.

"Ожидаемо фишинг под различные онлайн-сервисы вырос более чем вдвое во время пандемии коронавируса: на него пришлось 46% от общего числа фейковых веб-страниц", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что со сцены вредоносных рассылок фактически ушли лидеры прошлого полугодия. Только один процент рассылок содержит вирусы-шифровальщики, веерно распространяемые в почтовых рассылках.

При этом каждое третье вредоносное письмо содержало программу-шпион. Его цель — кража платежных данных пользователей или другой чувствительной информации. В конечном итоге злоумышленники используют эти данные с целью продажи в даркнете либо для шантажа.

В топ угроз также вошли:

загрузчики, предназначенные для установки другого вредоносного ПО,



бэкдоры, посредством которых киберпреступники получают удаленный доступ к компьютерам жертв,



банковские трояны, чья доля в общем числе вредоносных вложений впервые за долгое время показала рост.

Список составлен Центром реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB.