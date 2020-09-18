Эксперты составили топ угроз вредоносных рассылок первого полугодия
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Эксперты по кибербезопасности составили рейтинг новых угроз, которые использую хакеры в своих вредоносных рассылках.
Топ угроз составлен международной компанией, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group IB.
Специалисты компании зафиксировали, что в первом полугодии текущего 2020 года произошел целый ряд изменений в поведении злоумышленников.
"Ожидаемо фишинг под различные онлайн-сервисы вырос более чем вдвое во время пандемии коронавируса: на него пришлось 46% от общего числа фейковых веб-страниц", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что со сцены вредоносных рассылок фактически ушли лидеры прошлого полугодия. Только один процент рассылок содержит вирусы-шифровальщики, веерно распространяемые в почтовых рассылках.
При этом каждое третье вредоносное письмо содержало программу-шпион. Его цель — кража платежных данных пользователей или другой чувствительной информации. В конечном итоге злоумышленники используют эти данные с целью продажи в даркнете либо для шантажа.
В топ угроз также вошли:
- загрузчики, предназначенные для установки другого вредоносного ПО,
- бэкдоры, посредством которых киберпреступники получают удаленный доступ к компьютерам жертв,
- банковские трояны, чья доля в общем числе вредоносных вложений впервые за долгое время показала рост.
Список составлен Центром реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200918/832043395.html