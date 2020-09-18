МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Власти США с 20 сентября запретят скачивать на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей министерства торговли США.

По их словам, власти США выпустят предписание компаниям Apple, Google и другим, чтобы удалить китайские приложения с платформ, доступных в США. Однако за пределами США это предписание применяться не будет. Предполагается, что предписание может выпущено позднее в пятницу.

При этом отмечается, что власти США не будут заставлять американских пользователей TikTok и WeChat прекратить использование приложений, но не будет разрешать им устанавливать обновления.

"США могут отменить запрет на скачивание TikTok, если президент Дональд Трамп одобрит сделку на выделению американских активов TikTok", — добавили представители минторга.

В четверг СМИ сообщили, что китайская ByteDance (владелец TikTok) планирует в случае достижения соглашения о вхождении какой-либо американской компании в сервис в качестве миноритарного акционера провести IPO компании TikTok Global в США. При этом ранее сообщалось, что американская Oracle и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft – заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.