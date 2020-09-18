МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российские порты с конца сентября будут переходить на новую цифровую платформу по ежесуточному графику следования судов, следует из сообщения Росморречфлота в пятницу.

Речь идёт о единой цифровой платформе формирования и использования суточного графика расстановки и движения судов. Система предназначена для упорядочивания флота в портах РФ. Платформа разработана на базе информационной системы Portcall в единой форме. Таким образом её возможно использовать во всех российских морских портах.

Поэтапное введение в промышленную эксплуатацию новой цифровой системы начнётся с 25 сентября.

По словам руководителя Росморречфлота Александра Пошивая, слова которого приводит пресс-служба агентства, цифровая платформа позволяет капитанам морских портов проводить все действия с судами в единой электронной форме суточного графика. Новый механизм управления перемещения флота в акваториях и на подходах к морским портам создан с целью повышения уровня безопасности мореплавания.

"Важным аспектом внедрения нового порядка формирования и корректировки СГРиДС является существенное снижение влияния на управление судовым трафиком в отечественных портах так называемого "человеческого фактора", — приводит цитату Пошивая пресс-служба агентства.