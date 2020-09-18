МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. iPhone 11 выпуска 2019 года стали распродавать по рекордно низкой цене, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Цена на iPhone 11 с накопителем емкостью 128 ГБ упала до 55 тысяч рублей, снизившись за месяц на три тысячи рублей. Самый популярный iPhone 11 на 64 ГБ стоит теперь 50 тысяч рублей.

Iphone 11 стал удешевленной версией премиальных флагманов 11 Pro, унаследовав от них топовый процессор Apple A13 и две камеры, но получив IPS-дисплей вместо OLED и больше вариантов расцветки корпуса.