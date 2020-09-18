МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли США запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему связанную с угрозой национальной безопасности, говорится в релизе министерства торговли США.

"В ответ на указы президента США Дональда Трампа, подписанные 6 августа 2020 года, министерство торговли объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями WeChat и TikTok, в целях обеспечения национальной безопасности США", — сообщил минторг.

При этом ранее СМИ сообщали, что американская Oracle и ByteDance создадут новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.

"Президент (США Дональд Трамп — ред.) определил срок до 12 ноября, отведенный на решение проблем связанных с угрозой национальной безопасности, которые создает TikTok. Если проблемы будут решены, то запреты с приложения могут быть сняты", — говорится в сообщении.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft – заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.