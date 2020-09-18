МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ряд пользователей социальных сетей Facebook и Instagram могли испытывать в четверг проблемы с доступом из-за проблем в конфигурации сети, сообщил РИА Новости представитель компании Facebook.

"Вчера некоторые люди могли испытывать трудности в доступе к семейству приложений Facebook из-за изменения конфигурации сети. Эта проблема была решена, и мы просим прощения за предоставленные неудобства", – сказал он.

В четверг вечером пользователи социальных сетей Facebook и Instagram в ряде стран столкнулись со сбоем в работе.

Пользователи Facebook жаловались на полное отключение, на плохую работу новостной ленты и на сложности с авторизацией. В Instagram пользователи испытывали сложности со входом в соцсеть, с загрузкой новостной ленты и с работой веб-сайта.