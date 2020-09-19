МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Способы восстановления доступа к устройству в случае непреднамеренной блокировки условно можно разделить на штатные и аварийные. К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

"Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный заранее электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайте производителя. Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всем заранее", — отмечает эксперт.

Аварийные способы подразумевают возврат устройства к заводским настройкам или же загрузку в режиме с ограничениями функционала, который позволяет установить новый пароль взамен утраченного.

При возврате смартфона к заводским настройкам будут потеряны все данные, хранимые на телефоне, и все настойки его программного обеспечения. Второй вариант допускает множество альтернатив, которые зависят от модели телефона, используемой устройством операционной системы. Длинный список подобных манипуляций для всех распространенных моделей телефонов может быть найден в интернете.

"Лучшим способом предотвращения нежелательной блокировки телефона является его синхронизация с личным кабинетом на сайте производителя с привязкой к электронному адресу. Дополнительным преимуществом этого подхода является значительное упрощение "переезда" на новое устройство", — заключил Садыков.