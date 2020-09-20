МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. "Черных списков" людей, которым лучше не звонить, у мошенников не существует, в отличие от баз с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако для того, чтобы как минимум одни и те же личности звонили вам реже, следует придерживаться определенных правил, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов. Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв

"Наши имена и номера телефонов то и дело утекают из государственных или коммерческих организаций, и сами мы неосмотрительно оставляем свои данные то для оформления скидок в магазинах, то в социальных сетях. Неудивительно, что фактически каждый человек в какой-то момент вступает в телефонное общение со злоумышленником, который под разными предлогами пытается склонить нас к нужным ему действиям или к предоставлению информации, например, о банковской карте", — констатирует эксперт.

Следует помнить, что для преступника нет особой разницы кто его жертва, и "чёрных списков" лиц, кому мошенники не звонят, не существует. Однако для минимизации звонков как минимум от одних и тех же граждан лучше придерживаться определенной тактики ведения диалога.

По словам Миронова, невнимательность и незнание того, что ответить мошенникам, почти гарантированно ведут к финансовым потерям. Если вам звонят “с радостной новостью о выигрыше в лотерею, который именно вам определил компьютер”, — не вступайте в разговор вовсе, немедленно кладите трубку.

“Размещая объявление о продаже, крайне нежелательно предоставлять полностью фамилию, имя и отчество, номер банковской карты. Ни в коем случае не называйте в телефонном разговоре дату действия платежной карты и код, указанный на оборотной стороне — действующие сотрудники банка никогда такого не спросят по телефону”, — напоминает он.

Желание пообщаться, вывести на чистую воду мошенников, объяснить, что вы знаете законы и примете к ним меры могут быть опасны для вас. Не следует также говорить, что вы являетесь сотрудником полиции и отправите преступников за решетку — ведь зачастую общаются с вами как раз люди, отбывающие наказание, и такой разговор для них — хорошее развлечение. Даже если Вам удастся выиграть одну такую словесную дуэль, это не гарантирует отсутствие аналогичного звонка в будущем.

“Не надейтесь, что в случае победы вас внесут в некий "чёрный список" лиц, который избавит от подобных звонков в будущем. Знайте — подобных списков не существует. Напротив, если вы идёте на контакт, “провоцируетесь” на общение, то рано или поздно вас склонят к ошибке, результатом которой может стать материальный ущерб", — подытожил эксперт.