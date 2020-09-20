МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. "Черных списков" людей, которым лучше не звонить, у мошенников не существует, в отличие от баз с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако для того, чтобы как минимум одни и те же личности звонили вам реже, следует придерживаться определенных правил, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов. 

Киберпреступность

Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв

"Наши имена и номера телефонов то и дело утекают из государственных или коммерческих организаций, и сами мы неосмотрительно оставляем свои данные то для оформления скидок в магазинах, то в социальных сетях. Неудивительно, что фактически каждый человек в какой-то момент вступает в телефонное общение со злоумышленником, который под разными предлогами пытается склонить нас к нужным ему действиям или к предоставлению информации, например, о банковской карте", — констатирует эксперт.

Следует помнить, что для преступника нет особой разницы кто его жертва, и "чёрных списков" лиц, кому мошенники не звонят, не существует. Однако для минимизации звонков как минимум от одних и тех же граждан лучше придерживаться определенной тактики ведения диалога.

По словам Миронова, невнимательность и незнание того, что ответить мошенникам, почти гарантированно ведут к финансовым потерям. Если вам звонят “с радостной новостью о выигрыше в лотерею, который именно вам определил компьютер”, — не вступайте в разговор вовсе, немедленно кладите трубку. 

“Размещая объявление о продаже, крайне нежелательно предоставлять полностью фамилию, имя и отчество, номер банковской карты. Ни в коем случае не называйте в телефонном разговоре дату действия платежной карты и код, указанный на оборотной стороне — действующие сотрудники банка никогда такого не спросят по телефону”, — напоминает он.

Желание пообщаться, вывести на чистую воду мошенников, объяснить, что вы знаете законы и примете к ним меры могут быть опасны для вас. Не следует также говорить, что вы являетесь сотрудником полиции и отправите преступников за решетку — ведь зачастую общаются с вами как раз люди, отбывающие наказание, и такой разговор для них — хорошее развлечение. Даже если Вам удастся выиграть одну такую словесную дуэль, это не гарантирует отсутствие аналогичного звонка в будущем.

“Не надейтесь, что в случае победы вас внесут в некий "чёрный список" лиц, который избавит от подобных звонков в будущем. Знайте — подобных списков не существует. Напротив, если вы идёте на контакт, “провоцируетесь” на общение, то рано или поздно вас склонят к ошибке, результатом которой может стать материальный ущерб", — подытожил эксперт.