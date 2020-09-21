ПЕКИН, 21 сен — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance сохранит за собой 80% акций TikTok Global после заключения сделки с американскими компаниями Oracle и Walmart, таким образом сохранив за собой право контроля, говорится в заявлении ByteDance.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил покупку приложения TikTok корпорацией Oracle. Он добавил, что в сделке сможет участвовать американский ретейлер Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

В опубликованном в понедельник заявлении ByteDance подтвердила, что достигла с Oracle и Walmart принципиального консенсуса по будущей сделке, подчеркнув, что переговоры продолжатся в рамках достигнутого консенсуса, и выразив надежду на достижение соглашения, которое будет соответствовать американскому и китайскому законодательству.

"Появился ряд слухов относительно сотрудничества трех сторон, мы вносим ясность… Слух номер один: основным владельцем акций TikTok Global будет американский инвестор, BytеDance потеряет право контроля над TikTok. Настоящим поясняем, что TikTok Gobal – дочерняя компания ByteDance, которой принадлежит 100% акций. Штаб-квартира находится в США. TikTok Global планирует размещение предварительного IPO для привлечения финансирования, после этого TikTok Global станет дочерней компанией ByteDance, которой будет принадлежать 80% акций TikTok Global", — говорится в заявлении.

Сообщается, что в совет директоров TikTok Global войдут основатель и нынешний председатель совета директоров ByteDance, а также исполнительный директор компании Walmart. TikTok Global также планирует провести первичное размещение акций и повысить степень прозрачности корпоративного управления.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Oracle и Walmart могут выплатить ByteDance в общей сложности 12 миллиардов долларов за покупку сегмента принадлежащего ей приложения TikTok.

По информации агентства, ByteDance добивается оценки стоимости принадлежащего ей приложения в 60 миллиардов долларов, при этом в соответствии с соглашением, одобренным Трампом, Oracle и Walmart могут приобрести 12,5% и 7,5% акций TikTok

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.