МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Китайский гигант Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить новые смартфоны, которые получат названия Mi 10T и Mi 10T Pro.

Отмечается, что производитель не ограничится двумя гаджетами: клиенты смогут получить облегченную версию Mi 10T Lite.

Смартфон проходит в региострационной базе под индексом M2007J17G.

В настоящее время о планируемых к продаже смартфонах известно только, что разработчики в их создании применили более упрощенный аккумулятор емкостью 4720 мАч. У "старших" модификациях Mi 10T и Mi 10T Pro эти показатели будут еще выше.

Что касается цены. Mi 10T Pro обойдется покупателю в $699. За эти деньги владелец получает мощный процессор Snapdragon 865, качественный дисплей на 144 Гц и улучшенную основную камеру с главным датчиком в 108 мегапикселей.