МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei в 2021 году планирует открыть 50 новых розничных магазинов в России и начать предоставлять сервисное обслуживание в фирменных точках продаж, говорится в сообщении компании.

Первый брендовый магазин Huawei в России был открыт в 2018 году в московском ТРЦ "Афимолл". На сегодняшний день у компании 18 фирменных магазинов в РФ — в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске, Уфе, Набережных Челнах, Владикавказе, Белгороде, Новороссийске и Астрахани.

"В 2021 году компания Huawei продолжит развивать розничную сеть и дополнительно откроет 50 фирменных магазинов в крупных городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Владивостоке и других", — сообщает компания.

"Кроме того, Huawei планирует увеличить спектр услуг для покупателей, предложив сервисное обслуживание от официальных партнеров непосредственно в фирменных точках продаж. В то же время пользователи могут отправить устройство в сервисный центр напрямую из любого официального магазина", — говорится в релизе.

В новых магазинах будет представлен весь ассортимент бренда Huawei: смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и аксессуары. "К следующему году компания планирует дополнить линейку продуктами, выпущенными в рамках долгосрочной стратегии взаимодействия устройств "1+8+N", — отмечается в сообщении.

Стратегия компании "1+8+N" предполагает развитие в трех сферах: 1 – смартфоны; 8 — компьютеры, планшеты, ТВ, умные устройства для автомобилей и т.д., N – устройства для мобильных офисов и умных домов, спорт, здоровье, развлечения и др.