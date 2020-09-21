МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американский производитель компьютеров и софта Microsoft объявил о запуске сборки вторых обновлений для программного обеспечения Windows 10 20H2.

В настоящее время разрабочтки продвигают обновления на канале Release Preview. Это является последним уровнем тестирования перед выпуском программы на обзор широкой публики.

Эти обновления для ОС получат название Windows 10 October 2020 Update.

Сейчас пользователи канала Release Preview получают от разработчиков пакет поддержки: благодаря ему увеличивается номер сборки на одну единицу и загружаются некоторые новые функции.

Фактически, отмечают эксперты, новые функции 20H2 уже включены в производственную версию Windows 10 2004. Сюда относятся в первую очередь настройки прозрачности меню "Пуск".

Версия Windows 10 с дорелизными обновлениями 20H2 станет первой версией, которая будет поставляться с новым браузером Edge, созданном на основе Chromium.

Это обновление с 18 сентября можно найти на Release Preview. Для того, чтобы получить обновления, нужно войти в "Центр обновления Windows" и выбрать загрузку сборки 20H2.