МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банк России планирует в будущем году запустить возможность совершения платежей в пользу государства и получения выплат из бюджета через Систему быстрых платежей (СБП), следует из презентации первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой на онлайн-форуме Kazan Digital Week 2020.

"В рамках СБП мы хотели бы в 2021 году запустить платежи между юридическими лицами и платежи в адрес государственных органов, такой запрос от рынка есть", — сказала она. А как было указано в представленных материалах, на 2021 год планируется запуск и платежей G2C, то есть возможности получать выплаты от государства через эту систему.

Кроме того, согласно планам регулятора, в рамках другого проекта, Единой биометрической системы, планируется расширения перечня предоставляемых сервисов: появятся удаленное получение нефинансовых и госуслуг, а также удаленная идентификация для юрлиц.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года, с ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.