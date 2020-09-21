МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американский суд отклонил решение Министерства торговли США и запретил удалять китайское приложение WeChat из магазинов App Store и Google Play.

Как пишет агентство Reuters, запрет должен был вступить в силу в воскресенье, 20 сентября, рассказал мировой судья США в Сан-Франциско Лорел Билер.

Напомним, что Министерство коммерции США ввело запрет на распространение WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября 2020 года.

После этого решения пользователи WeChat в США подали коллективный иск в суд.

В исковом заявлении требовалось аннулировать распоряжение министерства на основании первой поправки к Конституции США. Эта поправка гарантирует свободу слова и прессы.

Как пояснил агентству Билер, истцы заявили, что WeChat для них является единственным средством связи в обществе, в том числе это касается китайцев с ограниченным знанием английского языка.