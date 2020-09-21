Суд в США не разрешил удалить WeChat из магазинов Google и Apple
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американский суд отклонил решение Министерства торговли США и запретил удалять китайское приложение WeChat из магазинов App Store и Google Play.
Как пишет агентство Reuters, запрет должен был вступить в силу в воскресенье, 20 сентября, рассказал мировой судья США в Сан-Франциско Лорел Билер.
Напомним, что Министерство коммерции США ввело запрет на распространение WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября 2020 года.
После этого решения пользователи WeChat в США подали коллективный иск в суд.
В исковом заявлении требовалось аннулировать распоряжение министерства на основании первой поправки к Конституции США. Эта поправка гарантирует свободу слова и прессы.
Как пояснил агентству Билер, истцы заявили, что WeChat для них является единственным средством связи в обществе, в том числе это касается китайцев с ограниченным знанием английского языка.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200921/832049812.html