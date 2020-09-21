Минцифры в октябре представит изменения в нацпрограмму "Цифровая экономика"
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ в октябре представит изменения в нацпрограмму "Цифровая экономика", заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Изменения сейчас готовятся. Я думаю, в середине октября они будут как-то представлены. Сейчас проходит процедура согласования", — сказал министр в кулуарах интернет-форума "РИФ in the City".
По его словам, в измененной нацпрограмме идет "большое смещение" акцента на запуск электронных сервисов, которые могут в ближайшее время заработать. "В том числе, с учетом платформенных решений, которые есть на рынке", — отметил министр.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200921/832050018.html