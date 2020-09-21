МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ пока не наметило новых сроков учений по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, проведет их по мере готовности, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах интернет-форума РИФ in the City.

Согласно приказу Минкомсвязи (переименована в сентябре в Минцифры), в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены, 20 сентября учения также не состоялись.

"Они (учения — ред.) будут проведены, как только мы будем готовы к этому. Учения — это же целый комплекс мероприятий. Точных дат не могу назвать", — сказал министр.

При этом Шадаев не исключил разработки нового плана проведения учений.

Правительство в октябре прошлого года утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.

Среди основных задач учений названы: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.

Учения должны проводиться не реже чем раз в год на основании утвержденного Минкомсвязью плана, согласованного с ФСБ, ФСО, Минобороны, МЧС и ФСТЭК.