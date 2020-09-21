МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американский производитель мобильных приложений Blix написал письмо исполнительному вице-президенту Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер, в котором пожаловался на нечестную конкуренцию со стороны компании Apple, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на это письмо.

"Этим письмом мы пытаемся развеять заблуждение, созданное Apple. Магазин приложений App Store не обеспечивает единые условия; к разработчикам не относятся одинаково, когда они конкурируют с собственными приложениями Apple. Наш собственный опыт подтверждает это. Нам ясно, что Apple действует нечестно", — приводит агентство выдержку из письма основателя Blix Бена Волаха (Ben Volach).

Волах также призвал Вестагер пристальнее изучить поведение Apple и вообще заставить американских технологических гигантов вести себя "честно".

Политика Apple в том, что касается разработчиков, регулярно подвергается критике. Российская ФАС уже признала американского IT-гиганта нарушителем по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского". Кроме того, мессенджер Telegram подал официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store.

Еврокомиссия в июне начала антимонопольные расследования в отношении работы App Store и Apple Pay, чтобы оценить, нарушают ли правила распространения приложений через App Store нормы ЕС, касающиеся конкуренции.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.