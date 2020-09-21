МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российские банки при совершении юрлицами безналичных переводов в платежной системе Mastercard смогут указывать дополнительную информацию в соответствии с требованиями ЦБ РФ: например, назначение платежа, номер договора, наличие или отсутствие НДС, сообщила компания в понедельник.

"Сервис денежных переводов Mastercard MoneySend позволяет делать не только переводы между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть использоваться для взаиморасчётов между предпринимателями. В ответ на просьбы малого и среднего бизнеса и банков Mastercard специально для России установила для этого вида переводов дополнительное транзакционное поле", — сказано в пресс-релизе.

"Теперь при обработке таких переводов банки смогут сопроводить их требуемой Центральным Банком РФ информацией, характеризующей взаимоотношения сторон, например, о назначении платежа, номере договора, наличии или отсутствии НДС и другими данными", — уточняется в сообщении.

Как пояснили в платежной системе, многие банки уже работают над технической донастройкой сервиса переводов, а с января 2021 года все кредитные организации, поддерживающие такие переводы, будут передавать в транзакции необходимую информацию.

Воспользоваться B2B-переводом могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся бизнес-картами Mastercard. Тарифы за такие переводы устанавливаются банками-отправителями. Согласно правилам платёжной системы, в месяц можно перевести сумму, эквивалентную 100 тысяч долларов, но банки могут установить свои лимиты, не превышающие это значение. Разовая сумма перевода также не может превышать 100 тысяч долларов.