МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.34 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, а также в Белоруссии, Польше, Венгрии, Сингапуре и других странах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (92%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".