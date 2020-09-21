МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на биржах Гонконга и Шанхая планирует привлечь около 35 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Ant Group стремится привлечь не менее 35 миллиардов долларов в рамках своего IPO после оценки интереса инвесторов на раннем этапе", — сообщили собеседники агентства. По их словам, это связано с изменением оценочной стоимости компании с 225 миллиардов долларов до 250 миллиардов.

Первоначально в ходе IPO компания планировала привлечь порядка 30 миллиардов долларов.

Агентство отмечает, что одновременный листинг Ant Group в Гонконге и Шанхае может ознаменовать крупнейшее в истории IPO, превзойдя сумму в 29,4 миллиарда долларов, которую удалось привлечь Saudi Aramco в ходе первичного размещения ценных бумаг в декабре.

В конце июля Ant Group сообщила, что запустила процесс одновременного IPO на биржах Гонконга и Шанхая. О сроках проведения двойного листинга не сообщается.

Ant Group со штаб-квартирой в восточном китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Джеком Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей, также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.