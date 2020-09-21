МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Британская компания OneWeb планирует использовать 19 ракет-носителей "Союз" для развертывания группировки спутников связи, на две меньше, чем объявлялось ранее, следует из сообщения на сайте компании.

В июне 2015 года контракт, подписанный между компаниями Arianespace и OneWeb, предусматривал 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. К настоящему времени выполнено два пуска с Байконура и один — с Куру.

"Измененное соглашение с Arianespace предусматривает 16 пусков с выведением 34-36 спутников в каждом запуске для развертываемой группировки OneWeb", — говорится в сообщении компании OneWeb.

Таким образом, количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено с 21 до 19.

Следующий запуск 36 спутников OneWeb планируется в декабре 2020 с космодрома Восточный. Остальные пуски планируется выполнить к концу 2022 года.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.