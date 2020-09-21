ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Власти США не утвердят сделку по TikTok, если американские компании Oracle и Walmart не будут иметь полного контроля над американским бизнесом TikTok, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Если мы поймем, что у них нет полного контроля, то мы не утвердим сделку. Если он у них будет, то неплохо будет оставить технологии. Это хорошо для конкуренции с другими – хорошо иметь конкуренцию с Facebook и другими", — сказал Трамп в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Так он прокомментировал заявление китайской компании ByteDance, владеющей приложением, о том, что та сохранит за собой 80% акций TikTok Global после заключения сделки, то есть право контроля. Создаваемая в рамках сделки новая компания под названием TikTok Global будет отвечать за предоставление всех услуг TikTok пользователям в США и большинству пользователей в остальном мире. И в ней Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%.

Вместе с тем Oracle и Walmart заявляли, что TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США, и в ее совете директоров (этот орган управления принимает все стратегические решения) из пяти членов четверо будут американцами. При этом Oracle планирует стать технологическим партнером TikTok, в том числе отвечая за безопасность данных американских пользователей, а Walmart — партнером по развитию электронной коммерции.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. В пятницу власти США объявили о введении запрета на скачивание TikTok с 20 сентября, однако после "благословения" Трампом сделки с Oracle и Walmart запрет по TikTok был отложен до 27 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.