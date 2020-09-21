МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министерство торговли США оспорит постановление суда о блокировке решения ведомства об удалении мессенджера WeChat из магазинов приложений Apple и Google, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление минторга.

"Запрет идентифицированных транзакций необходим для защиты национальной безопасности США, и министерство надеется вскоре добиться освобождения от этого постановления", — цитирует агентство это заявление.

Суд в США заблокировал в воскресенье решение американского министерства торговли об удалении WeChat из магазинов приложений Apple и Google, после того как министерство ввело запрет на скачивание WeChat с 20 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа хотела отключить WeChat под предлогом возможного нарушения частной жизни и слежки за американскими гражданами.

WeChat — это популярный в Китае мессенджер, в США им пользуются чаще всего американцы китайского происхождения. Принадлежит телекоммуникационной фирме Tencent.