МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американский гигант сферы информационных технологий Microsoft намерен приобрести создателя и разработчика игр ZeniMax Media за 7,5 миллиарда долларов.

"В понедельник Microsoft объявил о планах приобрести ZeniMax Media, материнской для Bethesda Softworks, одного из крупнейших в мире частных разработчиков и издателей игр… Согласно условиям соглашения, Microsoft приобретет ZeniMax за 7,5 миллиарда долларов наличными", — говорится в сообщении Microsoft.

Microsoft планирует, что поглотит компанию во второй половине 2021 финансового года после получения одобрения со стороны необходимых регулирующих органов, и не ожидает большого влияния этого на свои финансовые показатели.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.

ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии, а число сотрудников превышает 2 тысячи.