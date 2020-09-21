МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство ФРГ готовится представить в парламент проект закона с критериями IT-безопасности, несоответствие которым может помешать китайской компании Huawei быть допущенной к созданию сети 5G в Германии, сообщает издание Welt со ссылкой на поступившую в его распоряжение информацию.

По данным издания, новый законопроект регулирует, каким критериям должна соответствовать компания, которая хочет участвовать в создании сети. "Эти критерии настолько строги, что у китайского провайдера Huawei сейчас нет шансов соответствовать им", — пишет издание.

Газета отмечает, что законопроект ещё не готов, его обсуждают министерства внутренних и иностранных дел.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.

Власти ФРГ в настоящее время разрабатывают подход, который определит принципы развития сети 5G в стране. Правительство страны неоднократно давало понять, что выступает против запрета доступа к сетям конкретным компаниям, планируя вместо этого разработать критерии безопасности, на основе которых уже будет приниматься решение о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с той или иной компанией.