МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минцифры предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект устанавливает запрет по использованию на территории Российской Федерации протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта в сети "Интернет", за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительной записке, возрастает число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования. "Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS)", — уточняется в пояснительной записке.

"Применение указанных алгоритмов и методов шифрования способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации, что, в свою очередь, значительно затруднит выявление ресурсов в интернете, содержащих информацию, распространение которой в РФ ограничено или запрещено", — отмечается в законопроекте.

Помимо этого, законопроект предусматривает ответственность за нарушение предлагаемого запрета в виде приостановления функционирования интернет-ресурса уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти, то есть Роскомнадзором, не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения нарушения.

При этом, отмечается в пояснительной записке, в едином реестре отечественного ПО содержатся сведения о протоколах с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования, возможных к использованию в соответствии с законодательством РФ.

"Принятие законопроекта, направленного на запрет массового использования в Российской Федерации протоколов шифрования окажет положительное воздействие на выявление ресурсов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено", — резюмируют разработчики законопроекта.