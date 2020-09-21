МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сервис "Авито" блокирует объявления о продаже товаров для лечения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании — подобные предложения уже начали появляться на площадке.

Препарат от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" с понедельника появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту. Однако РИА Новости утром в понедельник обнаружило на сайте "Авито" объявление о продаже препарата. К вечеру понедельника оно уже было удалено.

"Сегодня мы блокируем объявления о продаже товаров или услуг для лечения, диагностики или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме или упоминания термина для привлечения внимания", — сообщили в сервисе.

Компания указывает: если возникают новые товары, требующие внимания и ограничительных мер, то сервис оперативно берет их в работу и принимает решение, ставя в приоритет защиту покупателей в непростой ситуации. "Мы призываем наших пользователей следить за своим здоровьем, соблюдать меры профилактики и покупать лекарства в аптеках только по назначению врача", — заключили в "Авито".