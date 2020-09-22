МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Изображения и документы могут быть не видны из-за проблем с SD-картой, сбоя в кэше и вирусов – для каждого из этих случаев есть свое "лекарство", рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Иногда бывает, что со смартфона – чаще на Android — пропадают фотографии. В этом случае могут быть виноваты проблемы с SD-картой. Если изображения и документы хранились на ней, то причиной "пропажи" могло послужить банальное форматирование карты, ее повреждение или перезапись данных.

"Также изображения могут не отображаться из-за сбоя в кэше, тогда нужно его очистить и перезагрузить телефон. Кроме того, могут возникать системные сбои (в том числе из-за вирусной активности), когда медиафайлы в определенных папках перестают распознаваться системой как таковые и соответственно скрываются из галереи", — объясняет эксперт.

В этом случае нужно активировать "Просмотр скрытых файлов и папок", удалить проблемные файлы в ручном режиме. Эксперт рекомендует проверить, нет ли проблем с операционной системой и просканировать телефон на вирусы.

"Восстановить удаленные, в том числе случайно, фотографии и файлы можно с помощью сервиса Google Фото в течение 60 дней. Аналогично можно восстановить удаленные файлы на iPhone при использовании iCloud", заключил Куканов.