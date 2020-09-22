МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пекин может передумать и отказаться продавать подразделение TikTok на территории США компаниями Oracle и Walmart.

Как пишет Reuters ос ссылкой на китайское издание The Global Times, Пекин считает, что условия этой сделки угрожают национальной безопасности страны.

При этом никаких официальных заявлений власти Китая пока не делали.

Главный редактор The Global Times (издание считается связанным с правящей партией КНР) Ху Сицзинь пишет, что условия сделки по покупке TikTok несправедливы. Он добавил, что соглашение по покупке не будет одобрено Пекином.

Напомним, что по условиям сделки, американское подразделение соцсети TikTok должны купить компании Oracle и Walmart. В то же время китайская компания ByteDance (в настоящее время — владелец соцсети) оставит у себя 80% акций.

Вашингтон сначала заявил, что согласен с такими условиями, но позднее президент США Дональд Трамп заявил, что передумал и отказался одобрить сделку.