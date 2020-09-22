МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ создаст рабочую группу для обсуждения законопроекта о запрете ряда протоколов шифрования сайтов, маскирующих доменные имена, и о перспективах его внесения, заявил глава министерства Максут Шадаев.

В понедельник Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект, устанавливающий запрет на использование в РФ ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. Как говорится в пояснительной записке к проекту, применение протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) шифрования способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации. Это, в свою очередь, значительно затруднит выявление ресурсов в интернете, содержащих информацию, распространение которой в РФ ограничено или запрещено.

"Полагаю, что публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения – это эффективный способ привлечения внимания к проблеме. Полагаю, что общественное обсуждение законопроекта позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение. По итогам общественного обсуждения законопроекта соберем рабочую группу и обсудим перспективы его внесения", — цитирует Шадаева пресс-служба министерства.

"Новые протоколы шифрования меняют весь сложившийся за время существования интернета ландшафт DNS-запросов, точка баланса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности сдвинулась. И мы вынуждены в новых условиях искать компромисс", — заявил министр.

"Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающих авторские права, контент, содержащий детскую порнографию)", — отметил Шадаев.

По его словам, в Mozilla в прошлом году приняли решение о включении протокола DNS-over-HTTPS (DoH) в браузер Firefox по умолчанию. Также протокол DoH уже включен в браузер Google Chrome. "Естественно, все это создает возможности для перехода на заблокированные сайты для большого количества пользователей этих браузеров, обхода режима родительского контроля. Я не думаю, что многие родители были бы этому очень рады", — сказал министр.

При этом, по его информации, Mozilla по требованию правительства Великобритании согласилась не включать в своем браузере функцию DoH по умолчанию для пользователей в этой стране. "Сделано это было во многом под давлением общественности и ассоциации британских интернет-провайдеров", — отметил Шадаев.