МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) договорилась с компанией "Телеспорт" о приобретении прав на онлайн-трансляции нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу, покажет бесплатно все матчи Ла Лиги и Серии А сезона 2020/21 в "Одноклассниках", "ВКонтакте", на "Смотри Mail.ru" и "Спорте Mail.ru", говорится в сообщении MRG.

"Пользователи Mail.ru Group увидят 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов — это 1500 часов вещания", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что игры можно будет посмотреть и в прямом эфире, и в записи, а в онлайн-чате – поделиться эмоциями от просмотра с другими зрителями. Болельщики смогут перематывать видео в прямом эфире в пределах последних 120 минут — например, чтобы еще раз посмотреть яркий момент трансляции. Отдельные игры будут доступны в режиме "интершум" — без комментаторов. Помимо этого, пользователи увидят ролики с самыми зрелищными моментами матчей.

"Среди наших пользователей много любителей футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" набрал более 450 миллионов просмотров. Мы рады, что в этом году показываем чемпионаты полностью и сразу на нескольких наших площадках: значит, еще больше болельщиков смогут следить за любимой игрой там, где им удобно", – приводятся в сообщении слова директора платформы "Видео" Mail.ru Group Марины Красновой.

Как отмечается в сообщении, поклонники итальянского и испанского чемпионатов увидят матчи футбольного сезона в полном объеме, а не только отдельные игры. Все матчи и лучшие моменты Ла Лиги и Серии А будут собраны на видеовитрине ОК, "ВКонтакте", в специальных разделах на "Смотри Mail.ru" и "Спорте Mail.ru". Смотреть футбол болельщики смогут на любых устройствах, включая "умные" телевизоры (с помощью приложения "ОК Видео"). Кроме того, болельщики смогут смотреть трансляции в плеере Mail.ru Group на сайте "Телеспорта".