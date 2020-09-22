МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Инициатива по ослаблению шифрования сайтов потребует вложения больших объемов средств и будет временным решением, заявил РИА Новости сопредседатель "Партии Роста", гендиректор международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group‑IB Илья Сачков.

В понедельник Минцифры опубликовало законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ ряда протоколов шифрования, поскольку они затрудняют выявление ресурсов с противоправной информацией. В частности, эти протоколы позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.

"С точки зрения инженерных решений, всем давно понятно, что любая система блокировок в интернете — это временное решение, которое увеличивает затраты государства, соответственно ухудшает экономическую ситуацию и не приносит результатов. В конечном итоге любая блокировка всегда обходится. Если и удастся реализовать задуманное, то это потребует привлечения больших финансовых и интеллектуальных ресурсов, но решение будет временным и система обхода будет найдена", — считает Сачков.

По его словам, гораздо эффективнее бороться не с "объявлениями в интернете", а с теми, кто их размещает — со злоумышленниками. "Любой сайт в интернете размещают люди, соответственно более эффективно противостоять угрозе можно, усилив борьбу против злоумышленников, активнее привлекая их к ответственности", — пояснил он.

"Хотя нам ближе тема экономической безопасности и противодействия в этой сфере, но скажем, по опыту блокировки сайтов с информацией о продаже наркотиков, можно отметить, что меры борьбы привели только к росту продаж запрещенных веществ через теневой интернет. Блокировать что-то в интернете без соответствующих мер против организаторов бесполезно. Блокировки плохо влияют на экономику, не работают и увеличивают преступность", — считает глава Group-IB.

"Россия не может рассматривать китайскую модель, как руководство к действию из-за разницы в уровне развития продуктов по сетевой инфраструктуре, безопасности и функционированию интернета в мире. Пока не будет российских аналогов китайского Huawei или американского Cisco, говорить о китайской модели контроля за интернетом не имеет смысла", — добавил он.