МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Фонд "Сколково" до конца года предоставит гранты в размере до 80 миллионов рублей каждый компаниям, реализующим пилотные проекты внедрения российских цифровых решений, говорится в сообщении фонда.

"В 2020 году фонд "Сколково" планирует поддержать до 10 пилотных проектов по следующим направлениям: искусственный интеллект, новые производственные технологии, дополненная и виртуальная реальность, робототехника и сенсорика, технологии распределенных реестров. Сумма каждого гранта может составить до 80 миллионов рублей", — сообщается в релизе.

Уточняется, что получить гранты смогут компании, которые уже внедряют отечественные решения для цифровой трансформации своих технологических и бизнес-процессов.

"Для фонда "Сколково" важной целью является содействие внедрению решений, созданных стартапами, в том числе путем поддержки спроса на цифровые технологии со стороны индустриальных компаний, осуществляющих первое отраслевое промышленное внедрение таких решений. В числе наиболее актуальных направлений мы видим технологии искусственного интеллекта, новые производственные технологии, а также цифровые решения, направленные на преодоление последствий пандемии", — прокомментировал старший вице-президент фонда Кирилл Каем.

"В целом у данной меры поддержки важная роль — это не только очень нужный для стартапов мост от этапа разработки к масштабной коммерциализации, но и способ ускорить формирование и распространение лучших практик цифровой трансформации в приоритетных отраслях", — заключил он.